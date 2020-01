¿Cómo quedarán los horarios para el día sin carro y sin moto en Bogotá?

Este año irá de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., además no podrán circular carros blindados que no estén adscritos a la UNP.

El próximo 6 de febrero será una nueva jornada del día sin carro y el cambio de horario se aplica porque entre las tres de la tarde y las nueve de la noche se registra el segundo pico más alto de congestión en la ciudad, con cerca de 1.000.766 vehículos y motocicletas circulando.

Las únicas motos que podrán circular son las de las autoridades y las de las empresas de servicios públicos domiciliarios.