¿Cómo se cobrarán las tarifas con el nuevo sistema de tabletas en los taxis? Aquí le contamos

A un mes de vencerse el plazo para la implementación en Bogotá, usuarios aún tienen algunas dudas. Conductores, por su parte, piden desistir de la iniciativa.

¿La tarifa puede cambiar?

No, se mantiene durante todo el recorrido a menos que el pasajero elija otro destino.

¿Qué pasa si decide realizar varias paradas en un mismo servicio?

Cada tramo es considerado como un servicio distinto y se cobra por separado.

¿Qué pasa con las tarifas si hay trancones?

En caso de congestión, el valor se calculará de acuerdo al tiempo y distancia estimado.

“Con esto van a seguir asesinando a los conductores”

“El secretario de Movilidad nos quiere obligar a que mostremos dos equipos de $1.500.000. A raíz de esto, nos van a seguir asesinando a los conductores", asegura un taxista.

“Si hay 50 vehículos con tabletas, de 52.000, es mucho. No los quieren implementar porque aumenta la inseguridad para los conductores y los usuarios”, sostiene Edison Perilla, conductor.

Según la Secretaría de Movilidad, los conductores que no cuenten con el nuevo sistema de cobro tendrán comparendos que oscilan entre los 150.000 y 300.000 pesos.

De igual forma, le pidieron a la Procuraduría la vigilancia en la implementación de las tabletas para que esta no se convierta en un negocio.

A partir del próximo 28 de mayo, ningún taxista podrá prestar el servicio sin la nueva tecnología.