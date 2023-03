¿Cómo solicitar la encuesta del Sisbén en Bogotá? Más de 26 mil familias han perdido beneficios

En Bogotá hay más de 26 mil hogares que deberían tener acceso a los beneficios para la población declarada en condición de pobreza; sin embargo, por no haber podido responder la encuesta del Sisbén, no han logrado acceder a ellos.



El verdadero problema radica en que la encuesta solo la puede realizar la administración distrital.

Una de las afectadas es Sandra Hernández, quien vive en una pensión ubicada en el centro de Bogotá. La señora no tiene mayores comodidades, únicamente una habitación y un carrito con el que trabaja como vendedora ambulante. No obstante, tiene un Sisbén tipo C que no le permite acceder a beneficio alguno.

Y es que, tras solicitar la encuesta del Sisbén para que evalúen ese puntaje, de acuerdo con sus condiciones de vida, no ha sido posible que llegue la visita del funcionario que la realiza.

"Yo fui al SuperCADE de Patio Bonito, lo hice por la plataforma que hay del Sisbén", comentó Sandra

Como Sandra Hernández, hay 26 mil hogares en la capital que están a la espera de la visita de los encuestadores. Desde el Concejo de Bogotá le pusieron la lupa al contrato de la empresa que desarrolla estas visitas.

La Secretaría de Planeación informó que ya tienen otro contrato vigente para que esto no vuelva a suceder.

¿Cómo solicitar la encuesta del Sisbén?

De manera presencial

"La solicitud de encuesta podrá ser presentada por parte de una persona mayor de edad integrante del hogar, preferiblemente el jefe o jefa de hogar, en un punto de atención de Sisbén en la red de CADES y SuperCADES de Bogotá", sostuvo la Alcaldía de Bogotá.



Para el registro de la solicitud deberá presentar estos documentos:

Copia del documento de identidad de todos los integrantes del hogar

El último recibo de servicio público de energía o acueducto del lugar de residencia con la dirección actualizada.

Un número de teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico

De manera virtual

La Alcaldía de Bogotá compartió este paso a paso para aquellos ciudadanos que deseen solicitar la encuesta del Sisbén de forma virtual:



Ingresar a la página web: www.sdp.gov.co

Hacer clic en el botón ' Sisbén ', que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección 'Enlaces de Interés'.

', que se encuentra en la parte izquierda de la página, debajo de la sección En la pestaña 'Consultas' , hacer clic en 'Solicite aquí la encuesta Sisbén IV'. También lo pueden hacer directamente en el siguiente enlace: https://sisbensol.sdp.gov.co.

, hacer clic en También lo pueden hacer directamente en el siguiente enlace: Incluir los datos de identificación de los integrantes del hogar y de la vivienda que habitan.

Al terminar este procedimiento, será confirmado el registro.