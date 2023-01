Como una sombra, así era el sanguinario ‘Viejo’ que sembraba terror en Ciudad Bolívar

Nadie lo conocía físicamente y había logrado escapar de un operativo donde cayeron 13 de sus hombres. Durante 10 años movió microtráfico en esa zona de Bogotá.

“No se conocía a esta persona. Inclusive se identificaba de manera distinta y la gente, en las labores que se hacen a diario en medio de las investigaciones, le comentaba a uno: “No, que el cucho Jorge; no, que el ‘paraco’. No, que eso es orden del cucho, del viejo, que acá no se hace nada sin que el viejo lo diga”, reveló un investigador de la Policía.





#ElQueLaHaceLaPaga. Capturado ‘El Viejo’, un sujeto que se dedicada al tráfico de estupefacientes y al homicidio, convirtiéndose en el terror de #CiudadBolívar.#PlanDeChoque #TodosContraElHomicidioYLasAmenazas pic.twitter.com/ylp6TpTomq — BG. Oscar Antonio Gómez Heredia (@PoliciaBogota) September 6, 2018