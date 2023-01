¿Cómo va la descontaminación del río Bogotá?

CAR ha retirado 8 millones de toneladas de sedimentos y desperdicios. Dos plantas permitirán que, para 2023, las aguas residuales sean completamente tratadas.

El río Bogotá durante décadas ha sido unos de los grandes contaminantes del río Grande de la Magdalena. No solo más de 700 toneladas diarias de desperdicios caen en sus aguas sino también químicos y metales altamente tóxicos.

"No tendría nada extraño precisamente que esos datos de aporte de contaminantes al río Grande de la Magdalena se lo está haciendo el río Bogotá, al igual que se lo está haciendo el río Cauca, al igual que muchos otros ríos que lamentablemente siguen siendo alcantarillas a cielo abierto que le siguen llevando materia orgánica al Bogotá y al Magdalena", dice Néstor Guillermo Franco, director de la CAR.

La Corporación Autónoma Regional en los últimos meses ha retirado del cauce del río Bogotá ocho millones de toneladas de sedimentos y de desperdicios que estaban acumulados a lo largo de 68 kilómetros de su recorrido entre el Puente de la Virgen, en Cota, y las compuertas de Alicachín en Soacha.

"Encontramos lo mismo que muy seguramente están viendo los ciudadanos de Puerto Colombia, son los mismos residuos, el mismo plástico, los mismos sanitarios viejos, lo mismos sofás, los mismos desechos que lamentablemente muchos ciudadanos siguen vertiendo a la orilla del río pensando que es la manera más fácil de deshacerse de ellos", añadió Franco.

La CAR terminará de ampliar de la planta de tratamiento del Salitre y, de la mano de la Empresa de Acueducto de Bogotá, arrancará la construcción de una segunda planta de tratamiento en el sector de Canoas, en Soacha. Serán, entonces, dos plantas que procesarán el agua del río para descontaminarlo.

"El río Bogotá estará descontaminado tan pronto pongamos a funcionar las dos plantas; entrará primero la planta Salitre, a mediados del año próximo. Este mes de junio firmaremos el convenio interadministrativo con la administración de Bogotá para comprometer 1.200 millones de dólares para la construcción de la planta Canoas (…) Para el 2023, el río Bogotá respecto a los aportes de aguas residuales no tratadas quedará solucionado", explicó el funcionario.

En estas dos plantas se están invirtiendo dos mil millones de dólares, que de poco valen si los diez millones de habitantes de la cuenca del Bogotá siguen lanzando basura a las fuentes de agua que llegan al río.

Así lo explicó Franco: "Si nos seguimos portando de la manera irresponsable que nos hemos portado en los últimos 100 años, no hay obra civil que aguante. Dentro de 5 años estaremos construyendo otra planta de tratamiento o limpiando el río porque no ha cambiado la conducta del ciudadano".

En Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado ha sacado entre enero y junio, de canales, alcantarillas y humedales, más de 120 mil toneladas de basuras.

