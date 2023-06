¿Cómo va la investigación por el asesinato de Michael Sebastián Valverde en el Salitre?

Han pasado 17 días del asesinato de Michael Sebastián Valverde, un brillante joven de 20 años al que delincuentes le arrebataron la vida por robarle unos euros que su mamá, Jenni Gómez, iba a llevar a un viaje a España que tenía programado. Don Edilberto Gómez ahora solo quiere “que hagan justicia porque no queremos que el asesinato de mi nieto quede en la impunidad, porque nosotros estamos destrozados, sobre todo la abuela, el abuelo, mi hija está demasiado destrozada de ver el asesinato del único hijo que ella tenía”.

Según él, para saber cómo ha avanzado la investigación por el asesinato de Michael Sebastián Valverde, “fui a la alcaldía a ver si de pronto la señora alcaldesa (Claudia López) me podía atender y allá me dijeron ‘pase este correo a la alcaldía’, lo pasé y como a los dos días me respondió la alcaldesa que no me podía atender por cuestión de agenda”.

Las autoridades mantienen una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que pueda ayudar a localizar a los criminales que asesinaron al estudiante, becado de la Universidad Militar Nueva Granada.

Por ahora, lo que se ha establecido es que serían cuatro las personas que participaron en el homicidio. Además, se están analizando más de 100 horas de video para lograr identificar plenamente a los delincuentes y los vehículos en los que huyeron.

Michael Sebastián Valverde tenía un futuro promisorio en la multimedia. Fue uno de los mejores Icfes de su colegio, el Taller Psicopedagógico de los Andes, donde le rindieron un sentido homenaje.

Marcela Moreno, coordinadora de la institución, describió al joven como “un estudiante muy noble, muy inteligente, tímido, pero con una personalidad maravillosa”.

Iván Ávila, docente de tecnología, recalcó que Michael Sebastián Valverde “siempre tuvo una manera de ser muy respetuosa, con un pensamiento crítico en competencias digitales; en el área de programación siempre fue muy destacado, muy sobresaliente, y realmente causa un impacto en toda esta comunidad educativa” el asesinato del universitario, que murió el martes 16 de mayo de 2023 tras salir del centro comercial Salitre Plaza con solo 400 euros que había cambiado para su mamá.

