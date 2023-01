“Comparendo era de $340 mil, pagué y el embargo va por $900 mil”: crecen quejas contra Movilidad

Afectados dicen que no basta enviar por correo el formato para desembargar sus cuentas y que deben esperar hasta seis meses para que les devuelvan su dinero.

Según la Secretaría de Movilidad, conductores que no tengan ninguna deuda deben descargar el formato de solicitud de desembargo en la página web http://www.movilidadbogota.gov.co y enviarlo diligenciado al correo electrónico desembargo@movilidadbogota.gov.co

Suena fácil, pero afectados como Shirley Muñoz dicen que en la práctica no lo es.

"Para que supuestamente le hagan el desembargo a uno, tiene que pasar una notificación de desembargo, adicional una carta que tampoco sirve, entonces vaya mande a hacer un derecho de petición para que le puedan contestar, y esperar 15 o 20 días hábiles", afirma.

Alexánder Gómez, otra víctima de los embargos injustificados, dice que ya comprobó ante Movilidad que no tiene deuda vigente, “pero la devolución de los dineros que ya me quitaron no me han dicho cómo me lo van a hacer. Ya me quitaron 425 mil pesos de la primera quincena y viene otro descuento igual para la próxima quincena”.

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, reconoció que hay casos donde se han cometido errores como “colocar mal la cédula de la persona en el comparendo, cuando se ve en la cámara y se pone mal el número de la placa, siempre hay errores, insistimos son muy pocos, menos del 1%”.

Según él, se han hecho 384 mil embargos y en el 0,25% de estos ha habido equivocaciones, es decir que solo a cerca de mil conductores se les congeló el dinero de manera injustificada.

Ómar Ocampo, abogado especializado en Tránsito, instó a afectados para que, si “la entidad no contesta los derechos de petición oportunamente -se tardan más de 4 meses, 6 meses- procede la tutela por derecho de petición, el debido proceso y el hábeas data”.

