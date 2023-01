“Cómprela y le hago comparendo”: joven insiste en que fue multada por preguntar precio de empanada

Policías, por su parte, dicen que Erika Martínez fue grosera y la infracción es por irrespetar a la autoridad.

El hecho ocurrió cuando los uniformados adelantaban un operativo contra vendedores ambulantes en Bogotá.

“Yo no llegué a irrespetarlos, simplemente llegué a preguntar el precio de la empanada porque era un puesto nuevo. Le pregunto al policía que si puedo comprarla por todos los memes que había, por tanta noticia y el comparendo del muchacho”, asegura la joven.

Y continúa: “Él me dice ‘cómprela y le hago un comparendo’. Él fue muy irrespetuoso conmigo desde la primera instancia”.

Sobre los señalamientos que fue grosera con los policías, Érika se defiende.

“Después de que él me entrega el comparendo, me hace sentir como si le estuviera leyendo los derechos a un capturado cuando lo llevan a La Picota, es más en el video se lo digo. Sí fui grosera, pero fue después de que él (el Policía) me entregó el comparendo, antes nunca. Él se acerca a mí porque le pregunté el precio de la empanada”, insiste.

En un comunicado, la Policía reiteró que la infracción que le impusieron a Érika no tiene que ver con la compra de empanadas.

Además, reportó que se han puesto 78 comparendos por irrespeto a la autoridad desde que tuvo lugar el caso de la polémica multa a jóvenes.

