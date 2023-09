Compró un queso en Transmilenio y denunció que la estafaron: "Gracias a Dios, yo no me intoxiqué"

Una usuaria de Transmilenio compartió por sus redes sociales una desagradable experiencia después de que un vendedor ambulante dentro del sistema de transporte la estafó ofreciéndole un queso que resultó ser una extraña mezcla, según denunció la mujer. Difundió un video en el que contó lo sucedido y en pocos días superó el millón de reproducciones en TikTok.



A muchos les resultó difícil creer que la historia de la usuaria identificada como @Laino.24 fuera cierta, pues para ellos es insólito que alguien pueda hacer sus compras de alimentos en un lugar como Transmilenio.

La mujer relató que en la estación Terreros de Transmilenio se encontró con un vendedor ambulante que estaba comercializando lo que pensaba que era un queso de Ubaté.

El sujeto anunció que cada libra del producto tenía un costo de 6.000 pesos e incluso les dio prueba del mismo, lo cual la animó a comprar el alimento.

"Lo que me vendieron como queso, no sé si es una mezcla de maicena, una torta, no sé de verdad esto que es", aseguró la mujer, mientras mostraba el pedazo del alimento blanco sobre un plato y lo desmenuzaba con los dedos.

La mujer aseguró que la intención del video era alertar a otros usuarios de abstenerse de comprar el producto, además de incentivar a que estas prácticas de venta se acaben.

"No se debe confiar en todo lo que le venden a uno en el Transmilenio", destacó.

En su caso no perdió mucho más que su dinero, pero hace el llamado para no apoyar este tipo de ventas.

"Gracias a Dios yo no me intoxiqué, no me pasó nada malo, pero hay tanta maldad en el mundo", destacó.

La mujer fue fuertemente criticada por los usuarios de la red social, quienes destacaron que era un error comprar este tipo de cosas dentro del transporte público.

"Por ahorrarse unos pesos, porque una libra de queso no vale 6.000. Hay que comprar queso más seguido para que sepas el valor", comentó una mujer.

"¿Quién recibe degustación en Transmilenio y compra? Uno por la calle solo puede comprar productos sellados y de marca. Ahora la queso... la que soporte", destacó otro usuario.

Pese a ello, también hubo personas que la apoyaron y agradecieron su recomendación.

"Dios te multiplique por tu buen corazón y no eres ingenua, sino de buen corazón por ayudar a otros y obvio por ayudarse uno también", expresó un hombre.