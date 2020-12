Con 900 pacientes por COVID en UCI, secretario de Salud de Bogotá suplica que novenas sean virtuales

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció varias medidas con miras a la situación del coronavirus en la capita,l que a la fecha tiene una ocupación UCI del 53 por ciento.

Alejandro Gómez, secretario de Salud, en Noticias Caracol indicó que el número de pacientes por COVID-19 en Unidades de Cuidado Intensivo es de 900 para el 15 de diciembre.

“Todavía no hay una alarma, pero indudablemente hay una mayor cantidad de pacientes. Ayer teníamos más de 900 en Unidad de Cuidados Intensivos en Bogotá por diagnóstico de COVID. Ese número lo tenemos que cuidar y como las unidades de cuidados intensivos no solo sirven al coronavirus, sino a otro tipo de patologías, estamos tratando de utilizar a disminuir la posibilidad de que se utilicen en aquellas cosas que podemos posponer”, indicó.

En ese sentido, los procedimientos quirúrgicos no urgentes serán reprogramados.

“Hay unos procedimientos que pueden esperar un reemplazo de rodilla, si tenemos una artrosis, un reemplazo de cadera que puede ser lo mismo hacerse hoy que hacerse en el mes de enero. Nos vamos a reunir con los grupos médico quirúrgicos de la ciudad para que entendamos cuáles son las cirugías que estamos tratando además de posponer, no de cancelar”, aseguró.

Con esta medida, Gómez manifestó que se busca proteger el personal de salud y los medicamentos “que están relativamente escasos para que los podamos usar en esos pacientes urgentes que eventualmente tendremos de acá a fin de año”.

En marzo la ciudad contaba con 940 UCI disponibles y hoy esa capacidad es de 2.200.

“El hecho de que ya no estemos en aquel momento tan difícil que vivimos finalizando el mes de julio y empezando el mes de agosto, no significa que no tengamos que ser absolutamente responsables”, expresó.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía de hacer las novenas virtuales y de aislarse durante ocho días si quiere pasar el 24 o 31 con su familia. Además, también se ratificó en que las reuniones pueden ser de máximo 10 personas y del mismo núcleo familiar que convive.

“¿Cuál es el riego en estas celebraciones? Que personas que estamos asintomáticos, pero que tenemos el virus por alguna razón lo llevemos al hogar donde hay personas mayores que tienen más riesgo de enfermar y morir. Para que ese riesgo se disminuya le estamos diciendo a las personas más jóvenes: si usted se va a reunir con su padre, con su madre, con su abuelo, con su tío, aíslese a partir de hoy, quédese en su casa, no salga, no haga actividades sociales que pudieran llevar a un contagio del que usted no se dé cuenta”, subrayó.

Gómez recordó que Bogotá también es una ciudad sujeta a la medida del gobierno nacional de limitar la venta de licor a partir de las 10 de la noche en bares y restaurantes, ya que su ocupación total de UCI -sumado COVID y no COVID- está por encima de 70 por ciento.

Sin embargo, descartó el cierre de la ciudad tanto en lo que queda de diciembre y el mes de enero.

“Nosotros esperamos que la situación se haga menos tensa a partir del 25, 26 de diciembre. La cantidad de personas en el comercio disminuye de manera sustantiva y muchas personas salen de la ciudad, ese tipo de situación nos permite suponer un número de contagios y la presión sobre los cuidados intensivos”, anotó.

También manifestó que no habría cenas navideñas en los hoteles, “lo que se pretende es que tengamos un aforo muy limitado y de que no nos reunamos de manera extensiva en nuestros hogares”, agregó.

Sin embargo, se mantiene la vigilancia sobre las UCI, el número de contagios, en caso de que haya que decidir más restricciones.

“Todos los días revisaremos los números y si tenemos que tomar más medidas pues las tomaremos, pero creemos que con esta podemos terminar la época navideña”, indicó.

Finalmente, pidió que “si usted tiene un síntoma respiratorio cualquiera, por favor, no haga ningún tipo de reunión”.

Vacunas en Bogotá

El secretario también habló del presupuesto destinado por la administración para este fin, 167 mil millones de pesos, pero el tema es centralizado por el gobierno nacional.

“Ha sido supremamente claro el gobierno nacional en que es él el que debe hacer la centralización de la gestión y no es una cosa caprichosa. Nosotros hemos dispuesto al Ministerio de Salud todo nuestro interés, nuestra capacidad y recursos para apoyar las decisiones que se asuman. El viernes vamos a tener reunión con el señor ministro para que nos ilustre sobre cuáles han sido los planes que ha desarrollado el gobierno nacional de cara a la aplicación de la vacuna o vacunas que decida el gobierno que lleguen a Colombia. Vamos a estar pendientes de eso y contamos con recursos para apoyar ese tipo de procesos”, señaló.