Con 900 videos, Fiscalía siguió el paso a paso de John Poulos: en uno “se ve bastante preocupado”

La Fiscalía General de la Nación presentó este miércoles una línea de tiempo de John Poulos, señalado asesino de Valentina Trespalacios, desde su llegada a Bogotá el pasado 19 de enero hasta su salida el domingo 22 con rumbo a Panamá. Vea acá la audiencia de imposición de medida de aseguramiento.

19 de enero

-19:45 p.m.: Arribo de John Poulos desde Atlanta (EE. UU.) a Bogotá.

- 20:53 p.m: John Poulos ingresa al edificio Kapadocia, en el norte de Bogotá.

20 de enero

-17:57 p.m.: Vistazo de John Poulos en el conjunto residencial de Valentina Trespalacios.

-19:08 p.m.: La pareja ingresa al edificio Kapadocia.

#Atención | A esta hora, el Fiscal presenta la línea de tiempo, con imágenes, de la forma como supuestamente actuó el estadounidense John Poulos para, según las autoridades, cometer el crimen contra Valentina Trespalacios.





21 de enero

-2:59 a.m.: Valentina y John Poulos salen del apartamento.

-3:30 a.m: La pareja se desplazó hacia la discoteca Nexus en Bogotá.

-7:08 a.m: Ingresan nuevamente al apartamento.

A las 22:43 del sábado 21 de enero se observa a John Poulos salir del apartamento hacia al ascensor, “se ve bastante preocupado”, dijo el fiscal. En la imagen se aprecia que Valentina tiene el celular en la mano y lo coloca para John salude a alguien.

-22:46 a.m.: John Poulos vuelve al apartamento.

Esa es la última imagen en la que aparece Valentina Trespalacios.

22 de enero

-9:12 a.m.: John Poulos sale del apartamento y saca dos maletas.

-9:51 a.m.: Se le observa con un carro de mercado.

-10:01: a.m.: Poulos sale con el carrito en el que se ve una maleta y encima de esta una cobija como cubriendo algo.

-10:03 a.m.: Imagen del parqueadero o sótano del edificio donde llega el extranjero con el carrito. Se mueve para revisar algo en el mismo parqueadero. El fiscal hace énfasis en la fuerza que hizo John Poulos para cargar la maleta.

- 14:53 p.m.: Se registra la salida de John Poulos en el vehículo gris del edificio.

-16:23 p.m.: Hallazgo de la maleta en un contenedor de basura en Fontibón, en la cual se encontraba el cuerpo de Valentina.

-16:32 p.m.: Las cámaras registran que en el sector del Aeropuerto Internacional El Dorado el tránsito del vehículo gris.

-17:23 p.m: Se ve a John Poulos en la zona de migración de la sala internacional del aeropuerto ante de tomar un vuelo a Panamá.

De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, así fue el minuto a minuto de John Poulos con el cuerpo de Valentina Trespalacios, desde que la sacó del apartamento hasta que la metió dentro del baúl del vehículo que alquiló.



