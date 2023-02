Con arma en mano y a plena luz del día: así asaltaron Starbucks de la Zona G, en Bogotá

Este miércoles, 1 de febrero, se registró un asalto en el Starbucks de la calle 69 con carrera 5, Zona G de Bogotá. Según las primeras versiones, dos delincuentes llegaron en una moto hasta el lugar. Uno se bajó y atracó a un ciudadano que departía en la terraza del local, a plena luz del día.



Las autoridades ya se encuentran trabajando en el caso para dar con el paradero de los señalados delincuentes, que huyeron sin dejar aparente rastro.

Y es que, pese al esfuerzo que dicen hacer la Alcaldía de Claudia López y la Policía Metropolitana, no cesan los robos en Bogotá. Además de este caso en el Starbucks de la Zona G, un menor de 14 años fue víctima de criminales que trataron de llevarse su celular.

Estos delincuentes apuñalaron al adolescente y lo dejaron gravemente herido. El padre de la víctima fue asesinado meses atrás en medio de un atraco.

“Mi hijo en este momento se encuentra estable, aunque todavía en UCI. Él todavía sigue perdiendo sangre porque fue herido en el corazón, le perforaron el corazón, le dañaron una arteria, la vena cava, tiene perforado un pulmón”, lamentó Sonia Peñalosa, madre del pequeño.

El hurto tuvo lugar en el barrio Antonio José de Sucre, en la localidad de Usme, sur de Bogotá. "Casi me lo matan, Dios mío, si no es porque reaccionan pronto, los médicos no estaríamos con él acá", aseguró Sonia.



La mujer mencionó que habló con su hijo antes de que este ingresara a cirugía: "El estaba consciente y me dijo: ‘mamá, yo no saqué el celular, yo no lo mostré y los tipos no me dijeron nada, sino que me apuñalaron y después fue que esculcaron’. Él no llevaba maleta, no llevaba nada costoso, el uniforme de un colegio distrital".

Ella recalcó que el celular que llevaba su hijo no era muy costoso. La ciudadanía en general exige justicia y medidas de seguridad más eficaces.

