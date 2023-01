Con carta escrita por él, mamá dice que su hijo se suicidó porque lo abusaban en colegio San Viator

“Primero hubo uno, el que empezó, y ahí siguió la cadena”, asegura la madre de Daniel Osorio. El rector de la institución se refirió a las acusaciones.

“Llegó el día de decir adiós, gracias por todo lo que me brindó. Me voy porque estoy cansado de esta vida que llevo (…) desde niño yo fui abusado en el colegio, solo le pido que no me busque”, esto dice una carta que Daniel escribió y ahora su mamá, Patricia Osorio, lee para denunciar que él era víctima de abuso sexual.

El niño entró a estudiar al colegio San Viator cuando tenía ocho años y se retiró de las institución en 2012.

Su mamá cuenta que cuando cursaba noveno grado Daniel intentó quitarse la vida y ahí comenzó a conocer unos mensajes donde denunciaba haber sido violado.

Esta, dice ella, fue una de las razones que lo llevó a suicidarse hace año y medio cuando saltó desde una terraza.

Frente a estos señalamientos, el rector del colegio, el padre Albeiro Vanegas, afirma que nunca conoció esas denuncias, que el niño fue retirado de la institución y nunca volvieron a saber de él.

“Estamos dispuestos a colaborar a la justicia, somos los primeros interesados en que se sepa la verdad”, sostiene el padre Vanegas.

Sin embargo, la madre del menor insiste en que su hijo fue violado.

“Me atrevo a decirlo, no me importa lo que pase, que eso es semejante a una trata de blancas”, señala Patricia Osorio.

Finaliza diciendo que no dará nombres porque eso le corresponde investigarlo a la Fiscalía General.