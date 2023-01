Con críticas a Bolsonaro y Duque, protestantes en Bogotá pidieron salvar a la Amazonía

Líderes indígenas advierten que la expansión de la agricultura y ganadería pone en peligro a cientos de pueblos aborígenes y a millones de especies.

Robinson López representa a las comunidades nativas de los nueve países de la Cuenca Amazónica.

Señala que si los gobiernos de Brasil y Bolivia no frenan las políticas expansionistas de la frontera agrícola, y si no combaten los graves incendios en la Amazonía, muchas comunidades y especies naturales pueden desaparecer.

“Hoy se están afectando millones de especies sagradas, se están afectando el sistema de conocimiento tradicional y espiritual de millones de pueblos indígenas”, dice López.

Recalca que las cifras de las afectaciones que se podrían dar, si no hay políticas de protección a la Amazonía, son preocupantes.

En la Cuenca Amazónica habitan más de 506 pueblos indígenas, 3,5 millones de habitantes y 7 millones de hectáreas que están en riesgo. Por esta razón, voceros indígenas, defensores del medio ambiente y sectores sociales protestan en Bogotá contra las políticas ambientales de los presidentes Jair Bolsonaro y Evo Morales.

“Es un gobierno criminal porque está trabajando en el desmonte de la política ambiental para la protección de la Amazonía, es un gobierno que está criminalizando los pueblos indígenas de Brasil”, añade López.

También cuestionaron las políticas ambientales del presidente Iván Duque, pues lo acusan de aplicar políticas regresivas que afectan a la Amazonía.