Con emotivo abrazo, familia de piloto accidentada agradeció al hombre que la salvó de las llamas

Una aeronave tipo Cessna 172, de matrícula HK 5101, se accidentó este domingo cuando sobrevolaba el sector de Guaymaral , exactamente en la autopista norte con calle 230.

La única persona a bordo era la piloto, una joven de 25 años que quedó bastante afectada. Carlos Rodríguez, quien cuidaba los predios en donde ocurrió el accidente, corrió a ver qué había sucedido.

“Escuché un ruido, no me pareció tan extraño sino al momentico escuché un impacto. Salí a mirar y vi una avioneta detrás de la casa que había estrellado dos vacas de las vacas que tenemos ahí y me asusté mucho y no sabía qué hacer”, relató Carlos.

Aunque dudó algunos instantes, supo que podía brindar ayudar. “Mi primera reacción fue devolverme, sacar un cuchillo. Cuando vi una muchacha, corté un cinturón y como pude la halé de los brazos y la saqué hacia un costado”, complementó.

Posteriormente al sitio llegó la Policía, que recibió de Carlos a la joven. Los uniformados la subieron en el helicóptero halcón y mientras eso sucedía, la avioneta se prendía en llamas.

De acuerdo con las autoridades, la alumna que tripulaba la aeronave sobrevivió a la emergencia gracias a la valerosa acción de este hombre.

La familia de la piloto le agradeció por haber salvado la vida de la joven. “Él es el héroe absoluto de nuestras vidas y de nuestra familia y estaremos eternamente agradecidos con él porque en una decisión de segundos decidió arriesgar su propia vida en pro de la vida de Daniela y la sacó. Eternamente será bienvenido en mi casa, eternamente estaré agradecido con él. Hará parte de nuestras vidas. Ante la generosidad de Carlos no hay palabras”, dijo Felipe Benavides, novio de la alumna que conducía la aeronave.

Este es el segundo accidente aéreo que ocurre en menos de una semana. El martes pasado una pareja de esposos y una niñera perdieron la vida en Ubaté, solo sobrevivió su hijo, de un año.