Con esta enorme piedra, ladrón de bicicletas atacó a un ciudadano en Bogotá

Un ladrón de bicicletas usó una piedra de grandes dimensiones para atracar a un ciudadano en la ciclorruta ubicada en la avenida 68 con calle 63, que queda en inmediaciones de los parques Simón Bolívar y Salitre Mágico, en Bogotá.

Ángel Erazo le contó a Noticias Caracol qué ocurrió el día del asalto.

“Eran las 5:40 de la mañana, yo me dirigía a mi trabajo cuando de pronto veo a un tipo acá parqueado y voy a girar y de pronto me lanza algo, no sé qué es, caigo al piso, logro esquivar y me pega en el hombro y de pronto él va por la bicicleta y yo le digo ‘llévesela, llévesela’, porque traía algo más en la mano, no sé si era un puñal o era algo más”, relató la víctima del ladrón de bicicletas.

“El tipo salió y yo me fui”, agregó.

Ángel cree “que fue el casco el que me salvó porque el tipo me iba a dar en la cabeza y dejarme inconsciente. Igual se llevó la bicicleta, se robó la bicicleta, pero, pues estoy bien de salud, gracias a Dios”.

No obstante, la caída por la piedra que le lanzó el ladrón de bicicletas le provocó una lesión en el hombro por la que le “dieron cinco días de incapacidad”.

Para colmo, sostuvo que para el denuncio “se me dificultó un poco, tanto por la página de la bicicleta como para de la Policía. Fui a una estación de Policía a poner la denuncia y me dijeron que tenía que ir a una URI, entonces o voy al médico o voy a la URI”.

El hombre asaltado, que suele transitar por esa zona de la avenida 68, asegura que “falta seguridad en este sector, no hay cámaras, no hay iluminación, entonces ellos aprovechan muy tarde en la noche o en la mañana para robar porque este es un sitio muy inseguro. Acá no hay ningún cuadrante”.

Y no es el único que dice eso sobre la inseguridad en esa ciclorruta, pues algunos biciusuarios afirman que “es solo, va uno con la voluntad de mi Dios”. Añaden que “después de las 6:30 de la tarde es delicado” y los policías “trabajan hasta las 5:30”.

En Bogotá, más de un millón de personas utilizan la bicicleta para desplazarse por la ciudad y, en promedio, cada día se roban 20.