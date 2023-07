Con estos videos capturaron a alias el Calvo, señalado de homicidio del joven Sebastián Valverde

La investigación de la Fiscalía y de la Policía para capturar a alias el Calvo empieza con el análisis de videos de los momentos previos y posteriores al asesinato del joven Sebastián Valverde en Ciudad Salitre.



En las cámaras de seguridad se ve al estudiante universitario cuando sale a tomar un bus y es abordado por los delincuentes, que luego huyen por un callejón de varios conjuntos residenciales ubicados en el sector.

En otras imágenes, recopiladas en el barrio Bosque Popular, a los dos delincuentes se les ve llegando con el maletín que pertenecía al joven Sebastián Valverde.

Los equipos de la Fiscalía y la Policía trabajaron durante dos meses y lograron identificar a uno de los supuestos responsables de este crimen. Se trata de Julio César Martínez Caro, alias el Calvo, señalado por las autoridades de ser uno de los presuntos asesinos del joven Valverde el 16 de mayo de 2023.

Según el informe de la Fiscalía, el sujeto fue capturado en Bogotá y haría parte de una peligrosa organización criminal dedicada al fleteo en la capital de la República.

Alias el Calvo, aseguran las autoridades, participó en el asesinato del joven universitario cuando este había salido del centro comercial tras cambiar un dinero en euros para su mamá, que viajaría al día siguiente al exterior.

Captura de presunto asesino de Sebastián Valverde se dio gracias a una informante

Durante la audiencia contra Julio César Martínez Caro, alias el Calvo, quien tiene once anotaciones judiciales, el fiscal del caso leyó el testimonio de una informante que fue pieza clave.

“‘A las cinco de la tarde me llamó, no por video, sino por llamada, caminando, y me dijo que había pasado otro güiro. Cuando él dice güiro se refiere a un problema, dice la declarante. 'Le pregunté que qué había pasado y me dijo que la Chinga era un bruto, que no sabía manejar la adrenalina, entonces yo dije ¿cómo así?, ¿qué pasó?, y me dijo que cuando habían ido a robar lo que habían ido a robar, se le fue un tiro al Chinga y que había herido al muchacho’”.

La mujer le preguntó al señalado asesino de Sebastián Valverde que si habían matado al joven.

"'¿Entonces mataron al pelado?, y me dijo que no sabía porque ellos habían salido a correr, me dijo que estaba muy nervioso y que se iba a encerrar en la casa y que no iba a salir más. Él me escribe constantemente. Al rato me volvió a llamar, pero ya no hablaba más del tema', y posteriormente cuenta ella que observa en las noticias nacionales la muerte del joven precisamente, ve los videos y reconoce a Julio César”, agregó el fiscal del caso.