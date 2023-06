Con falso trasteo, engañaron a conductor de camión en Bogotá para drogarlo y robarlo

Un conductor de camión fue engañado y drogado en Bogotá hace un mes. Lo contrataron para hacer un trasteo, pero todo resultó ser una trampa. Los delincuentes se llevaron el vehículo que una humilde familia adquirió con esfuerzo. “Nosotros trabajamos de manera independiente, es el único sustento de nuestra familia, trabajamos en servicio de mudanzas”, narró la esposa de la víctima.

Todo empezó el 6 de mayo en una esquina del barrio La Europa, de la localidad de Engativá. El conductor de camión fue contactado por una mujer "para que haga un servicio de Las Ferias hasta Engativá pueblo, entonces ella llega a la vivienda y se sube al vehículo con mi esposo", contó la pareja del hombre asaltado.

Ella cree "que a él lo dejaron botado, drogado totalmente, sobre el Jardín Botánico, porque él sobre las 6:45 de la tarde nos llama en la bomba de Texaco que queda en las Rojas con 26 y nos dice que lo habían robado".

En lo que hablaron, el conductor de camión "me dice ‘yo ya sentía demasiado sueño, solo me acuerdo que llegamos a ese parque y esperamos porque me dijeron que estaban esperando a la señora que tenía las llaves, que era una señora discapacitada y por eso estaba la demora’, y hasta ahí él tiene memoria".

Cuando la familia del conductor de camión llegó al sitio, el hombre ya se había ido. “Ahí iniciamos nosotros con toda la familia y los vecinos conocidos a hacer la búsqueda hasta las diez, once de la noche; lo localizamos en el centro comercial Nuestro Bogotá. Él no sabía dónde estaba ubicado y si uno le pregunta ahora él no recuerda nada de eso", dijo la esposa.

En este atraco, según la investigación policial, los delincuentes habrían transitado varias veces en moto por el sector esperando a que llegara su víctima y después de la cita los ladrones lograron su cometido.



Robos a tractomulas

El problema del hurto de pequeños camiones no solo se registra en las calles de las principales ciudades, también se extiende en carreteras del país y el blanco son las tractomulas que transportan grandes mercancías.

En uno de esos casos, el conductor “le hizo el favor a una señorita en el peaje de Chinauta de recogerla y de traerla hasta Bogotá. Por medio de engaños, esta mujer lo convence para ir a cierta ubicación y allí es abordado por dos sujetos que lo amenazan con arma de fuego”, reveló el dueño del vehículo.

El coronel Wilson Barrios, jefe seccional de Tránsito y Transporte, detalla que "las personas que van conduciendo muchas veces le paran en la vía a personas desconocidas y son escopolaminadas muchas veces, trasladadas a otros lugares donde es su destino final, descargan la mercancía, se la hurtan y posteriormente aparecen las víctimas".

Las carreteras de la costa Atlántica son las más críticas para los transportadores de carga, pero la Policía afirma que el hurto de estos vehículos ha disminuido. "En lo corrido del 2023 llevamos 15 vehículos que son recuperados por la modalidad de piratería y más de 1.700 millones que han sido recuperados", precisó el jefe seccional de Tránsito y Transporte.