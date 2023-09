Con grafitis, extorsionistas en Bogotá lanzan amenazas y causan miedo: “¿De quién es el pedazo?”

Los extorsionistas en Bogotá cada vez intimidan a más personas y ahora con la modalidad de marcar negocios con grafitis. Mensajes como ‘Fuera paracos’ o ‘¿De quién es el pedazo?’ hacen sospechar a las víctimas de que hay varias bandas dedicadas a este ilícito disputándose la zona.



Una de las víctimas de los extorsionistas en Bogotá contó su calvario: “Me enviaron un papel por debajo de la puerta de mi negocio diciendo que tenía que asistir a una reunión donde iban a ponerme como una cuota, a lo que la verdad no presté atención. Ya después de eso empezaron con llamadas intimidantes. La persona que me llama se presenta como el comandante de un grupo armado, me dice que por favor necesita que le colabore asistiendo a una reunión. Me dice que, de todas maneras, si no voy a colaborar ellos ya tienen los datos tanto de mi negocio como de mi familia, mi esposo y mis hijos, entonces en este momento me siento intimidada por estas llamadas”.

Otro comerciante afirma que “ellos están cobrando cuotas diarias de 50, 80.000 pesos, y los fines de semana la cuota puede superar los 250.000 pesos, lo cual está haciendo que la gente acuda a otros problemas, como el gota a gota, porque quieren cubrir estas extorsiones”.

El concejal Rolando González llevó la denuncia de los extorsionistas en Bogotá hasta el Concejo. Señaló el cabildante que este delito ha tenido un aumento del 127% en la capital del país.

“Pasamos de 52 casos en el cuatrenio anterior a cerca de 130 casos durante estos cuatro años. En lo que va corrido del año tenemos ya 700 casos denunciados de extorsión denunciado en la Fiscalía y ante las autoridades”, precisó.