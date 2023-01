Con la plata que al año no pagan colados en Transmilenio se podrían comprar 200 biarticulados

Anualmente 104 millones de ciudadanos entran sin pagar, lo equivalente a dos veces la población de Colombia. Las pérdidas son de $222 mil millones.

Transmilenio reveló que la cifra es mucho más preocupante de lo que se pensaba: cada día evaden el pago de pasaje 355 mil personas, es decir el 15,3% del total de usuarios.

Este fenómeno representa un desangre a las finanzas del sistema, pues si a la semana ingresan sin pagar 2 millones 488 mil personas, esto equivale a que en un día absolutamente todos los usuarios de Transmilenio no cancelan su pasaje.

Transmilenio clasificó los perfiles de los evasores: el que lo hace por oportunidad, el que simplemente no paga como una forma de protesta ante el servicio, los migrantes que no tienen dinero o no saben cómo usar el servicio, los que lo hacen por necesidad, el cotidiano que ya lo volvió costumbre y el influenciado que no paga porque ve a otros colarse.

