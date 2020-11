Con machete, atacan brutalmente a joven en túnel de ciclorruta para robarle la bicicleta

Dos jóvenes, uno de ellos afectado en su trabajo por la pandemia y el otro un estudiante universitario, se recuperan de las graves heridas que les propiciaron ladrones durante asaltos en diferentes sitios Bogotá. Los dos fueron atacados para robarles su bicicleta.

Uno de ellos es Daniel Verdugo, quien está a la espera de reintegrarse a su trabajo luego de un paro obligatorio por la pandemia. Hoy se recupera de 12 heridas propinadas con arma blanca en el brazo con el cual se protegió el pecho, cuando ocho hombres lo asaltaron en una ciclorruta de la localidad de Kennedy, al occidente de la ciudad.

“Cuando iba de regreso a la casa me interceptaron unos tipos, me bajaron de la cicla, me tumbaron, me propinaron algunas puñaladas, yo alcancé a poner el brazo en el pecho y me pegaron todas las puñaladas en la mano. Yo me levanté muy asustado y salí a correr, cuando volteo para atrás vi que venían detrás de mí por la maleta y el celular. Me encontré con un policía que me socorrió y llevó al hospital”, relató el joven.

De otro lado, en la ciclorruta que cruza la calle 26, Kevin Hernández, un joven estudiante de economía de la Universidad de Las Américas, también fue asaltado. Al momento de ingresar a al túnel de la ciclorruta, dos hombres con arma blanca lo interceptaron.

“Ya casi entrando en el túnel, que es bastante oscuro, apareció una persona de gris, con una gorra. Estaba totalmente oculto en la sombra del túnel y sacó un machete y lo que hizo fue frenarme la bicicleta. Como yo iba bastante rápido, él cayó al piso. Ya lo siguiente que recuerdo fue que alguien me pegó en la cabeza y yo fui al piso, me empezaron a golpear, uno de los ladrones cogió la bicicleta y se la llevó y el otro me siguió golpeando”, manifestó Hernández.

Los golpes se los propinaron con el machete dejándole seis heridas, una de las cuales le afectó un pulmón, mientras otra la recibió en la cabeza. Estuvo tres días hospitalizado.

El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, rechazó los hechos, pero aseguró que, a pesar de situaciones como estas, la percepción de inseguridad entre los bogotanos ha disminuido.

“Las cifras y las denuncias de los ciudadanos han disminuido, inclusive hoy que la ciudad está completamente abierta, hemos tenido reducciones importantes del hurto: en septiembre fue del 45 por ciento de reducción y en octubre, del 39”, aseguró el funcionario.

Mientras Daniel y Kevin se recuperan de sus heridas, piden mayor seguridad en Bogotá.

La administración distrital anunció la llegada de mil uniformados más que reforzarán la vigilancia las calles de la capital.