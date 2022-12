Con mañita y en cuestión de segundos roban a universitaria en centro comercial de Bogotá

Un video muestra cómo toman la maleta de la joven en una plazoleta de comidas. En 2017 se denunciaron 510 casos como este

Expertos atribuyen el robo dentro de los centros comerciales al exceso de confianza de las víctimas.

Sin embargo, la universitaria asaltada sostuvo que “los crímenes no se justifican, se castigan”.

“El hecho de que uno no tenga la maleta amarrada a la pierna con una guaya no justifica que alguien te la robe”, recriminó ante el hurto de su maleta en la que llevaba un computador y equipos médicos avaluados en más de un millón de pesos.

La firma Plus Risk indicó que en el 2017 se incrementó en un 52% el hurto en los centros comerciales.

