Con metro de Bogotá, mintransporte “cometió un gravísimo error echando leña al fuego”: experto

Juan Carlos Flórez, historiador y exconcejal de la capital colombiana, analizó el problema que tiene el metro de Bogotá con el cambio que propone el Gobierno Petro para que el medio de transporte sea subterráneo. Considera que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, “cometió un gravísimo error, echarle leña al fuego”.

Y es que Reyes advirtió que “si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, el gobierno también, en la medida que financia el 70% de otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar”.

Para Flórez, “son inadmisibles las declaraciones del ministro de Transporte porque resulta que estos son recursos de la Nación que se entregan mediante unos procedimientos, unos documentos CONPES, una ley que le brinda al Gobierno nacional de colaborar hasta con el 70% para estos proyectos, de manera que esto no se arregla como propone el ministro, echándole gasolina al fuego, sino sentándose entre los dos lados y pensando que los bogotanos tenemos un sistema de movilidad de la edad de piedra y que no nos pueden perpetuar esa situación”.

Asegura que “para que el Gobierno nacional lograse que (el metro de Bogotá) fuese subterráneo necesita el visto bueno de Claudia López”.

Sin embargo, cuestiona a la alcaldesa, “que hoy se queja”, porque “abrió la puerta el año pasado a que el consorcio chino pudiera revisar y ofrecer otras alternativas”.

Gobierno y alcaldesa “tienen la sartén por el mango” con el metro de Bogotá

El exconcejal dice que “los dos lados, la alcaldesa y el Gobierno nacional, tienen dos sartenes distintas por el mango”.

“La alcaldesa tiene una sartén que es el contrato actual de construcción del metro elevado sobre Bogotá, contrato entre la ciudad y la empresa china que el Gobierno nacional no puede modificar unilateralmente”, afirma.

“La alcaldesa aspira a dejar una herencia de futuros metros, pero para un metro hacia Suba y un tren con Cundinamarca, de Bogotá hacia Zipaquirá, necesita recursos del Gobierno nacional, de manera que en este conflicto ni el presidente puede solo ni la alcaldesa puede sola”, señala.

¿Puede el gobierno Petro modificar el metro de Bogotá?

El historiador explica que “se requeriría que el Gobierno nacional dijera que va a poner la totalidad de los recursos adicionales que cuesta ese metro subterráneo, porque Bogotá no tiene esos recursos, y tendría que mostrar la estrategia de cómo evitar, si se cambiara el objeto del contrato, que no se llenara de demandas de manera que los bogotanos nos quedáramos sin ningún metro para toda la vida”.

Por otro lado, Claudia López tendría que mirar con el Ejecutivo “cuánto le financiarían del metro y el tren hacia el norte de Bogotá, en Zipaquirá, que a ella le gustaría dejar” porque ella “no quiere pasar a la historia como la alcaldesa que terminó las obras de Peñalosa”.

No obstante, insiste en que “ya hay unos recursos comprometidos que fueron ratificados bajo el gobierno Santos y el gobierno Duque. Eso no se puede cambiar si no está el visto bueno de la Alcaldía de Bogotá. Ahí fue donde vino un error inmenso de la alcaldesa porque ella el año pasado le abrió la puerta a la revisión de ese metro”.



‘Guerra de egos’

Flórez manifiesta que “se necesita, por el bien de los bogotanos, no por los egos y caprichos de ellos, que se sienten y se pongan de acuerdo”.

“Si no se ponen de acuerdo va a haber una guerra en la que los damnificados vamos a ser nosotros”, los ciudadanos, recalca el exconcejal sobre el metro de Bogotá.

Finalmente, les dio un consejo a Claudia López y a Gustavo Petro: “Alcaldesa, frene muchas veces sus palabras, y presidente, llámele la atención a ese ministro de Transporte”.

