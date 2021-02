Con nuevas medidas en Bogotá, ¿hasta qué hora van a funcionar los restaurantes?

Desde este sábado comenzaron a regir las nuevas medidas en Bogotá , entre ellas el levantamiento del pico y cédula que venía rigiendo desde el 21 de diciembre.

Además, a partir del lunes, cambian los horarios para sectores económicos. Por ejemplo, los restaurantes podrán fijar sus turnos desde las 5:00 a.m. hasta la medianoche.

“Hemos demostrado que no somos un foco de contagio y que todas las medidas que hemos tomado han respaldado el interés del gobierno nacional y distrital", señala Édgar Llano, empresario del sector gastronómico.

El gran reto, reconocen los establecimientos comerciales, será controlar el aforo.

El horario de ingreso en manufactura y construcción se unifica: no podrán iniciar labores entre 6:00 a.m. y 10:00 a.m., mientras que las peluquerías podrán funcionar sin restricción desde las 6:00 a.m. a las 11:00 p.m.

Tientas de barrio y mini-mercados no podrán atender presencialmente entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m.

Publicidad

Entretanto, autoridades y expertos recuerdan que las medidas innegociables son: uso obligatorio del tapabocas , distanciamiento social, no reuniones sociales en espacios cerrados y ventilación adecuada en espacios de atención al público.