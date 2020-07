Con palos, piedras y botellas, atacaron horno crematorio en Fontibón

Con botellas, piedras y palos, un grupo de personas atacó un horno crematorio ubicado en Fontibón, occidente de Bogotá.

En un video de lo ocurrido se observa a un hombre que llega con dos canastas de botellas vacías y las reparte para que sean lanzadas por varios jóvenes.

Los daños, producto del ataque al lugar, superan los 10 millones de pesos.

Uno de los líderes de la localidad aseguró que están cansados del humo y las cenizas que emana el horno y que, según ellos, ha aumentado por la pandemia, lo que ha afectado la salud de los habitantes.

“Se han hecho varias declaraciones ante los diferentes estamentos, Secretaría de Medio Ambiente, gobierno, pero no se escucha a la gente como tal. Entonces, la gente está cansada de que no los escuchen y pues tuvo una reacción. Nosotros no vamos con el tema de que hagan eso, no es la forma de hacerlo”, señaló Alejando Espejo, representante de la localidad.

Carlos Lozada, alcalde de la localidad de Fontibón, dijo que están abiertos al dialogo y se están reuniendo con las entidades correspondientes para revisar la situación del lugar, pero que de ninguna manera tolerarán las vías de hecho.

“Estamos prestos y además revisando los procesos de denuncia porque esto no se debe dejar pasar. Precisamente, si es necesario, judicializar a las personas que están poniéndose en riesgo ellos mismos, pero además poniendo en riesgo a otras personas”, señaló Lozada.

Luego del ataque se suspendió la operación del horno y se espera una nueva visita para verificar la situación y el impacto de las emisiones sobre la calidad del aire.