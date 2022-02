Con preacuerdo, Yhonier Leal terminaría pagando 12 años de cárcel, denuncia abogado de víctimas

Elmer Montaña, abogado de las tías de Yhonier Leal, habló con Noticias Caracol Ahora del preacuerdo que la Fiscalía firmará con el confeso asesino y en el que se plantea una pena de 26 años y 6 meses por los homicidios de Marleny Hernández y Mauricio Leal. Para el jurista la negociación es ilegal y el ente judicial “está cometiendo una cantidad de errores gravísimos”.

Montaña dijo que había conversado con el fiscal del caso sobre el preacuerdo, y lo calificó de “ilegal” porque “le da doble beneficio a Yhonier Leal, si no le imputan tortura no le van a aumentar pena”.

También aseguró que el confeso delincuente “no va a pasar más de 12 años privado de la libertad por haber asesinado a su progenitora y haber torturado y asesinado a su hermano”.

Según el abogado, la cuantía de la pena en el preacuerdo está dividida en dos: por los dos homicidios “una pena de 25 años y por la alteración de la evidencia, una pena de un año”.

“Yo le planteé al fiscal que eso no se puede hacer, eso es ilegal, va en contra de las normas del procedimiento penal, por eso podrían declarar ilegal el preacuerdo” porque “se tiene que partir de uno de los homicidios y luego sumarle por el otro lo que corresponda”, explicó.

¿Por qué no le imputarán tortura a Yhonier Leal?

Montaña dijo que la negociación “no incluye delación. Él no se comprometió a revelar qué fue lo que sucedió y mucho menos a dar información sobre el tema de lavado de activos (…) Este tipo de acuerdos no obligan a la persona a hacer algún tipo de delación”.

Agregó que las víctimas no se están oponiendo a la pena, pero lo que sí quieren es saber la verdad, “que dijera qué había pasado, cómo había pasado y por qué había cometido semejante atrocidad”.

Finalmente, el abogado afirmó que “la Fiscalía, sin ninguna razón, se está negando a imputar el delito de tortura, pese a que el fiscal del caso en las audiencias de imputación y de medida de aseguramiento narró de una manera muy clara que antes de que se cometiera el asesinato de Mauricio, Yhonier lo había obligado a suscribir de puño y letra de Mauricio un documento mediante el cual lo dejaba a él como heredero de todos sus bienes, al igual que sus sobrinos”.

“El fiscal me sorprendió con la noticia de que no tenía elementos de prueba para imputar la tortura, es más, me dijo que el documento que encontraron, que él mismo presentó, que expuso, al que le dio una enorme importancia, carece de valor probatorio, lo mismo que el dictamen médico legal”, sostuvo.

Incluso, el documento de la negociación “no contiene esa narración, extrañamente (el fiscal) la suprimió en el relato que le va a presentar al juez de conocimiento”, manifestó Montaña.

Por esa razón, el abogado de las víctimas le pedirá al juez penal del circuito “que no le dé aprobación a ese preacuerdo porque viola el principio de legalidad y las garantías fundamentales de las víctimas”.

En caso de que lo avale, apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Las llamadas de Yhonier Leal a las tías

Montaña expresó que “la Fiscalía de alguna manera lo ha confirmado” y que cuando le expresó al fiscal del caso su preocupación, este le respondió “que lamentablemente las tías recibían las llamadas”.

El abogado afirmó que con esas conversaciones telefónicas, Yhonier Leal “las está revictimizando, las está asustando. Además, las quiere manipular porque les dijo que él era inocente y que les iba a demostrar más adelante su inocencia”.

Y no solo el confeso asesino las está contactando, según el abogado.

Reveló que el miércoles 2 de febrero “recibieron una llamada del otro hermano que está privado de la libertad en la cárcel de Jamundí, muy molesto el señor porque, según dijo, en la negociación que se estaba haciendo yo era el que exigía que a Yhonier Leal le impusieran una multa de 200 salarios mínimos legales vigentes. Llamó a las tías a decirles que cómo era posible que ese abogado que se habían conseguido fuera a exigirle eso a Yhonier, que de dónde iba a sacar esa plata”.