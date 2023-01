Con un jugo en caja, drogaron y robaron el camión de este hombre de 69 años

La víctima asegura que no recuerda lo sucedido, solo que le dieron a tomar una bebida que le supo raro. Ahora se quedó sin su única herramienta de trabajo.

Don Arquímedes es un miembro más del gremio transportador bogotano, lastimosamente perdió su único sustento, un camión de estacas.

Cuenta que el vehículo le fue robado por un hombre que le brindó un jugo en caja. Este bebió dos sorbos, pero como le supo raro dejó de tomarlo. Luego se bajó de su vehículo y desde ahí no se acuerda de más.

En videos captados por una cámara de seguridad cercana, se puede ver a el adulto mayor caminando junto al presunto ladrón, luego se ve al camión saliendo del lugar.

Don Arquímedes fue llevado al hospital de Bosa en donde se le practicaron distintos exámenes en los que se descubrieron benzodiacepinas, un compuesto que se encuentra en varios medicamentos de venta libre.

Aunque la víctima presentó la denuncia respectiva ante las autoridades, este afirma que no le han prestado la ayuda necesaria.