Condenan a 21 años de cárcel a expareja de Paola Noreña, quien la atacó con cuchillo en 2017

La joven estuvo en riesgo de morir tras la agresión que recibió por parte de Miguel Rozo cuando salía de la universidad Minuto de Dios.

La condena proferida en contra de Rozo Trujillo, agresor de la periodista, fue por el delito de tentativa de homicidio y no feminicidio, como lo solicitaba la defensa. La jueza consideró que no hubo un ciclo de violencia previo por su condición de mujer.

Paola Andrea fue atacada en el cuello con un cuchillo cuando salía de su trabajo en la universidad, el 6 de abril de 2017. Ese mismo mes fue capturado su agresor, quien el pasado 20 de agosto quedó en libertad por vencimiento de términos. En la sentencia se ordenó su captura inmediata.

Sobre la decisión de la justicia, la joven señaló: “a mí en este momento no me preocupa el tema de los años, me preocupa es que se haga una reivindicación hacia la mujer y hacia los derechos que tenemos, en este caso que sea un delito tipificado como feminicidio".

Así mismo, dejó un claro mensaje a las mujeres víctimas de violencia: “No nos quedemos calladas, denunciemos, pese a todo lo que pueda ocurrir, la verdad saldrá a la luz”.

Para la juez, las lesiones que recibió Paola son muestra de que Rozo Trujillo tenía la intención de acabar con la vida de su pareja que, de no haber recibido atención médica, habría muerto.

