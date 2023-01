Condenan a prisión a Juan Sebastián Toro, expiloto de Dakar que mató de un tiro a un perro en Bogotá

Los hechos ocurrieron hace cuatro años en un aparente acto de intolerancia en el norte de la capital.

En marzo de 2015 una pareja de hermanos le aseguró a Noticias Caracol que aquello que inició como un simple reclamo por obstrucción de la vida, acabó con la muerte de la mascota por parte de Toro.

Marina Isaza, propietaria de la mascota, relató que “venía conduciendo, subiendo por la 115, y ante la obstrucción de la vía por parte del señor Toro, le pito y le solicito que por favor dé permiso para poder seguir hacia mi casa”.

En la escena, donde el piloto al parecer usó improperios, apareció el hermano de Marina con el perro, llamado Príncipe.

“El señor (Toro) no tiene ningún inconveniente en devolverse, buscar un arma, bajarse, meterle un tiro a mi perrito y matarlo”, señaló la mujer defendiendo que el can no le había hecho nada al acusado.

Cuatro años después, un juez de la República tomó la decisión de cancelar la licencia de porte de armas y condenar a 15 meses de prisión a Juan Sebastián Toro, quien aceptó haber disparado a la mascota justificando que lo había hecho en defensa propia.

"Me reconforta que un juez de la República condenara por el delito de disparo de arma de fuego sin necesidad, disparo que, como todos recordamos, le quitó la vida de mi querido Príncipe. Es mi deseo que este sea el antecedente que todos necesitamos para que sea protegida la vida de los que no tienen voz", dijo a Blu Radio la propietaria del animal fallecido.

