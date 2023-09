Conductor atropelló a una niña cuando huía de otro accidente de tránsito y se voló

Una niña de 13 años fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga tras provocar otro accidente de tránsito en una calle de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá. La mamá de la menor de edad dijo que los policías que siguieron al causante del accidente “lo dejan huir”.



Paola Peña, mamá de la niña atropellada, narró lo que también se captó en distintas cámaras de seguridad.

“Se ve que el primero (el conductor) se estrella con una moto y sin importarle lo que pasa con la moto emprende la huida; están los niños jugando y él simplemente pasa, acelera, se lleva a mi hija y sin importarle si mi hija quedó bien o no, sigue huyendo. Él no tiene la intención de frenar, sino escapar”, relató.

La pequeña estaba jugando con otros cuatro menores de edad que salieron ilesos del hecho.

En las imágenes también se observa que, segundos después, una moto de la Policía se da a la persecución.

Sin embargo, la mamá de la niña de 13 años arrollada sostuvo que logró ver “un video donde el carro para, la moto también, pero no hacen nada, lo dejan huir. La moto vuelve, no me dan reporte, no me entregan placas, no me dan absolutamente respuesta de nada”.

Sobre el estado de salud de la menor de edad, Paola dijo que “ella en el momento está estable, no tiene fracturas de gravedad, pero tiene mucho dolor, tiene contusión en la cadera, rasguños, tengo que pedir una cita más valorizada porque a ella solo le brindaron primeros auxilios. Necesitamos ver que no tenga alguna lesión en su estómago o algo que le pueda dañar algún órgano”.

En lo relacionado a las acciones legales que emprenderá por el accidente de su hija, la mujer afirmó que pidió “cámaras, necesito las placas, necesito denunciar y la verdad no vi solidaridad del barrio como tal en ayudarme. Muy pocas personas se ofrecieron, hay muchas cámaras donde me pueden ayudar y se negaban a prestarme las cámaras”.

Al conductor que huyó sin importarle el daño que causó le pide “que por lo menos ponga la cara”.

“Gracias a Dios había gente que pudo auxiliar a mi hija, pero donde mi hija hubiera estado sola ¿qué? Él simplemente salió, se fue y ella quedó tirada en el piso”, agregó.

Recalcó que al conductor “no le estoy pidiendo nada ni le voy a decir nada, solamente que responda porque hoy fue mi hija, mañana puede ser otro niño y el desenlace no va a ser el mismo. Gracias a Dios, mi hija está bien, pero otro niño… Que no sea irresponsable y que responda”.