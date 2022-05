Conductor de bus del SITP casi se va a los golpes con un pasajero: todo quedó en video

El conductor de un bus del SITP , sistema de transporte de Bogotá, casi se va a los puños con un pasajero que lo increpó porque no había comenzado el recorrido de la ruta. El hecho fue grabado por otro ciudadano que estaba dentro del vehículo.

Al parecer, la gresca empezó cuando varios pasajeros empezaron a cuestionar al chofer del bus, pues este no arrancaba.

En el video se puede escuchar que el funcionario dice que no mueve el vehículo, pues su horario laboral todavía no inicia.

“Yo no tengo porque trabajar antes si a mí no me pagan antes”, dijo el trabajador.

Esa respuesta llenó de rabia a varios ciudadanos. Uno de ellos, que estaba sentado al fondo, le gritó “cállese y siéntese”.

En ese momento, la ira se apoderó de ambos y, tras intercambiar improperios, estuvieron cerca de irse a las manos.

Después de varios segundos, el conductor del bus se bajó del vehículo mismo que, según BLU Radio , fue conducido por un pasajero.