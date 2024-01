Conductor de Mercedes al que le robaron Rolex en Bogotá responde a quienes dicen que "dio papaya"

Nicolás Moreno, el conductor de un vehículo Mercedes Benz que fue víctima de robo en Bogotá, narró los momentos de angustia que vivió el pasado sábado 20 de enero a plena luz del día en la calle 85 con carrera Séptima.



Según le dijo a Caracol Ahora, los hechos ocurrieron luego de salir de un restaurante en el que estuvo por cerca de una hora y fueron perpetrados por tres delincuentes que iban a bordo de dos motos.

“A la altura de la calle 85, una moto con dos personas se me acerca por el costado izquierdo del vehículo pidiéndome el reloj y apuntándome con un arma. Yo lo que hago es girar el carro hacia la derecha, intentando huir, pero el semáforo se encontraba en rojo, entonces quedó un poco atrapado y mientras hago el giro me quito el reloj, como para ocultarlo, pero ya al estar ahí atrapado y con el revolver apuntándome, pues prefiero no arriesgarme más y entregar el reloj”, detalló el conductor del carro Mercedes Benz.

Nicolás Moreno destacó que los delincuentes solo iban tras su reloj Rolex, por lo que una de las hipótesis de las autoridades es que el robo había sido planeado con anterioridad. El artículo hurtado está avaluado en $20 millones.

Ante las críticas de algunos usuarios de redes sociales que afirman que “dio papaya”, el conductor del Mercedes Benz respondió: “Las cosas que he conseguido las he conseguido con mucho esfuerzo y no me parece justo que yo no pueda disfrutar, por ejemplo, de salir con mi carro descapotado. Digamos que ese nos el inconveniente, el problema está más hacia la parte de la delincuencia. La papaya la estaríamos dando todos a toda hora, porque es que no solo roban Mercedes y relojes, ese debe ser un porcentaje muy chiquito comparado con todos los robos que hay en la ciudad todos los días”.

“El problema es de la delincuencia. Más allá que yo salga en mi carro convertido, es un tema de justificar al ladrón”, puntualizó.

Sobre la investigación por el robo del Rolex, comentó que la Policía Metropolitana de Bogotá ya tiene algunos avances e hipótesis sobre a dónde suelen llevar los delincuentes este tipo de elementos cuando se los roban.