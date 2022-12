Conductor de SITP apuñaleó a joven de 21 años porque supuestamente lo cerró

“Que se haga justicia”, pide Cristian Cruz quien sufrió una herida en el hígado. Operador de Transmilenio asegura que ya le canceló el contrato al agresor.

“Yo iba por mi carril, el izquierdo, me frenó una moto con una lavadora. Yo me abro por el carril derecho”, explicó Cruz quien aseguró que no dio ningún motivo al atacante.

El agresor, según el relato del joven, esperó a dejar los pasajeros en un paradero y procedió a un airado reclamo que desembocó en el ataque con arma blanca.

“Yo llevaba mi puerta sin candado. Veo que él intenta abrirla y la cierro. De un momento a otro me bajo, cuando siento que me pegan la puñalada”, relató.