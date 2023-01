Conductor de SITP denuncia que dos policías lo agredieron por grabar con su celular

Los uniformados llegaron a atender un choque simple y el joven terminó sometido en el suelo. ¿Qué fue lo que pasó?

John Anderson Gómez, conductor del Sistema Integrado de Transporte, relata que un conductor particular le pidió detenerse porque aparentemente había causado un daño en su vehículo. El hombre decidió llamar a las autoridades para que atendieran el accidente.

“Llegan dos policías, un agente y un subintendente de la Policía. El señor me requiere los documentos del vehículo, pero me los requiere con malas palabras, agrediéndome verbalmente”, dice el denunciante.

Gómez afirma que sacó su celular para grabar este procedimiento y la agresión verbal pasó a ser “abuso”. “Me apercolla; me asfixia con la fuerza de su brazo”, relata. En el intento de soltarse se generó un choque, en el cual habría participado el otro uniformado.

Además de las agresiones, el conductor denuncia que le dañaron el celular.

Ante la situación, Diego Arias, presidente de la Red de Apoyo del SITP, asegura que este es el tercer caso de agresión por parte de policías en contra de operadores.