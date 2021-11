Conductor de SITP detuvo el articulado, bajó a los pasajeros y llamó a la empresa a renunciar

En medio de un difícil momento y cansado por fatiga laboral, Jesús, un conductor de SITP, detuvo la ruta que estaba manejando, pidió a los pasajeros que descendieran y llamó a la empresa para renunciar.

Jesús contó por medio de un video y entre lágrimas la razón que lo llevó a renunciar. “Ya no aguanto más y no tengo por qué aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, mucho menos tener que trabajar casi 9 horas seguidas sin que a uno le den tiempo ni descanso”.

En un acto de cuidado, Jesús se quedó vigilando el articulado hasta que personal de la empresa de Transmilenio llegó a recogerlo, pues no quería “comprometerse más”.

La razón que lo llevó a renunciar, asegura, es un mal trato de personas encargadas: “Madrugué a camellar, a hacer mi trabajo, y solo por decir que no tengo que descanso y que me colaboren, no recibo apoyo ni comprensión”.

TransMilenio ha asegurado que los horarios de los conductores son frecuentemente monitoreados.