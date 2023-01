Conductor de SITP regañó a pasajeros que no lo saludaron: “Nos falta bastante cultura”

En redes sociales se ha difundido un video en el que se evidencia cómo un conductor de SITP , el sistema de transporte de Bogotá, regañó a los pasajeros del bus porque estos no lo saludaron.

Según describieron en la publicación, el hombre detuvo el vehículo, aprovechando un semáforo en rojo. Posteriormente, se dirigió hacia los ciudadanos para darles una lección sobre cultura ciudadana.

Publicidad

“Nos falta cultura, ¿si o no?, nos falta bastante cultura. De 3:00 de la mañana a 12:00 del día es muy buenos días, de 12:00 del día a 6:00 de la tarde es muy buenas tardes, no me queda sino por decirles que recuperemos la cultura que estamos perdiendo y que Dios bendiga a la familia de cada uno y tengan bonita tarde”, expresó el conductor de SITP.

Las palabras del hombre fueron aplaudidas en las redes sociales, donde los usuarios dejaron mensajes como: “La cultura se va perdiendo, bien hecho” y “felicitaciones a este señor”.

Este conductor del SITP estando el semáforo en rojo se levantó y preguntó cuántos usuarios le habían dicho buenas tardes, la respuesta fue sorprendente: Solo 5 de un bus casi lleno.



Así invitó a los usuarios a recuperar la cultura ciudadana. -No hay otra forma de avanzar 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/D7ygGYNiiC — Alvaro (@Botello_am) January 17, 2023

Este episodio se suma al de Yeison David Fino, un conductor de SITP, quien, en el mes de diciembre de 2022, se levantó de su asiento para increpar a quienes no validaron el pasaje.

Publicidad

“Uno siente frustración de que las personas no hagan buen uso del servicio y era para hacer la invitación a tener conciencia ciudadana, a utilizar de manera correcta nuestro servicio de transporte público de nuestra amada capital”, recalcó el hombre.

No solo son los conductores

Publicidad

En redes sociales también se volvió viral un video en el que un ciudadano evitó que un joven se robara un extintor de uno de los buses de Transmilenio.

El hombre no dudó en encarar al individuo y le advierte que no se va a bajar del bus con el extintor, por lo que comienzan a forcejear.

Gracias a la intervención del hombre, el presunto ladrón decidió no llevarse el objeto por la presión del ciudadano y los demás pasajeros del bus, quienes también le reclamaron.