Conductor de una aplicación habría abusado de una joven en Bogotá: ella está hospitalizada

Una joven de 20 años pidió un servicio de transporte a través de una aplicación sin embargo, al ver que la ruta que seguía el conductor no era la acostumbrada, intentó bajarse de la motocicleta y llamar a su familia, pero fue en ese momento en que el hombre se habría abalanzado para agredirla sexualmente. La presunta víctima se encuentra hospitalizada.



“Mi hija sacó el celular para llamarme, para llamar a la amiga y el hombre se le fue encima, le quitó el celular y empezó a tocarla”, señaló la madre de la víctima.

El acceso carnal habría ocurrido en un potrero en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

“El abuso fue completo, abusó de ella carnalmente, todo lo que se conoce como abuso sexual”, añadió la madre de la joven que habría sido agredida.

Una persona que pasó por el lugar la auxilió, la Policía trasladó a la mujer a un centro asistencial, donde permanece hospitalizada.

Publicidad

Para su familia, es inconcebible que algo así le suceda a las personas que utilizan esta aplicación: “Esta es la hora que no lo asimilamos porque esa niña es una niña hermosa, es una niña que no merece ningún tipo de sufrimiento, ni ella ni ninguna, esto no debería suceder jamás”, aseveró la mamá de la víctima.

La Policía trabaja en la recolección de videos de cámaras de seguridad para identificar al señalado agresor sexual y además, pidió extremar las medidas de seguridad a los usuarios de estas plataformas de transporte.

“Es importante que cuando tomemos esta clase de transporte, identificar al conductor, identificar también la placa de ese vehículo con referencia a la aplicación para saber qué es el vehículo que usted solicitó. También puede tener una opción de compartir el trayecto del viaje”, afirmó el mayor César Sánchez, comandante de la estación de Policía de Bosa

Publicidad

A través de un comunicado, la plataforma Picap manifestó que entregó los datos del presunto agresor a las autoridades, además aseguran que están fortaleciendo las medidas de seguridad para que los usuarios no sean víctimas de los delincuentes.

Por su parte, la Fiscalía seccional de Bogotá aseguró que el caso fue asumido por el grupo GEDES, especializado en casos de abuso sexual, y las prendas de la víctima son analizadas en Medicina Legal para con el objetivo de identificar al agresor.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

- Línea Nacional: 155

- Policía Nacional: 123

- Línea Fiscalía General de la Nación: 122

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de - Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

- WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320