Conductor del SITP al que le pasaron carro por encima dice que un grito lo salvó

Isaías Vargas contó cómo fue ese dramático momento. Entretanto, un juez declaró ilegal la captura del agresor y lo dejó en libertad.

“La gente que estaba observando gritó en el momento que vio que el carro me montó la llanta en las piernas y ahí fue cuando él se detuvo. Si no, hubiera seguido y me habría pisado el cuerpo”, dijo el conductor del SITP.



José Mauricio Gil -el agresor- recuperó su libertad luego de que un juez argumentara no concordancia en la línea de tiempo, es decir, que no fue capturado en flagrancia. Además que, con respecto al video viral en redes sociales, no fue aportado el original.



Esto acaba de pasar en la 7ma con 82. El de la camioneta roja se estrelló con el bus del SITP que está atrás. Por alguna razón se iba a volar y se le ocurrió pasarle el carro por encima al conductor del bus. pic.twitter.com/Rup8nGAivp — Juan Pablo Otero (@oterojuan) August 7, 2019

