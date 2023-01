Conductor del SITP arrollado por todoterreno no pudo entrar a audiencia donde liberaron a agresor

Abogados tienen opiniones divididas sobre decisión del juez. Unos dicen que el victimario actuó por miedo y otros lamentan que esté otra vez en la calle.

El conductor del SITP Isaías Vargas ( https://noticias.caracoltv.com/bogota/conductor-del-sitp-al-que-le-pasaron-carro-por-encima-dice-que-un-grito-lo-salvo ) llegó en muletas a los juzgados de Paloquemao, pero no le permitieron el ingreso a la audiencia de legalización de captura de José Mauricio Gil, a quien finalmente dejaron en libertad.

Según el juez de control de garantías, el hombre no fue capturado en flagrancia y el video donde se ve cómo atropella al funcionario del SITP no entró en cadena de custodia.

Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, dijo que la decisión lo sorprendía, “dado que precisamente se está privilegiando una vez más el derecho del victimario sobre el de la víctima, pero que va en contra de la persona que fue perjudicada, del conductor del transporte público”.



El abogado penalista José Vicente Sánchez, sin embargo, sostuvo que la reacción de Gil se derivó por miedo a una eventual agresión por parte del conductor del SITP.

“La adrenalina que le llega a su cerebro puede hacerle dos cosas: o quedarse inerme y dejarse hacer lo que sea, o reaccionar”, explicó.

El jurista José Gregorio Beltrán también defendió la decisión del juez, ( https://noticias.caracoltv.com/bogota/dejan-en-libertad-el-hombre-que-paso-su-carro-por-encima-conductor-del-sitp-en-bogota ) al decir que "debe presumirse que la tomó porque no encontró fundamentos de índole jurídico ni probatorios que le permitieran afectar ese derecho".

Pero Ricardo Burgos, entre tanto, consideró que el video sí debió tomarse en cuenta.

“El artículo 425 del Código de Procedimiento Penal establece que esos videos tomados de redes públicas se presumen auténticos”, precisó este penalista.

El proceso judicial por este caso continúa.