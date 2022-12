Conductor del SITP dijo que policía lo retuvo por pedirle que bajara a unos colados

“Me está obligando a hacer una cosa que no puedo hacer en el Código de Policía”, le respondió el uniformado mientras el operario del sistema grababa la denuncia.

Según la versión del conductor, “el señor policía me hace un comparendo porque le digo que me baje a cinco personas que se me subieron sin pagar el pasaje, él me dice que esto no es mío”.

Diego Arias, presidente de la red de apoyo del SITP, cuestionó la posible irregularidad cometida por el uniformado, pues “existe un Código de Policía que castiga estas infracciones, a la vez también existe el Código de Tránsito que también castiga el comportamiento de los usuarios”.

El coronel Néstor Melenje, comandante de la Policía de Transmilenio, también recalcó que quienes “ingresan ilegalmente” a los buses del sistema deben pagar una multa tipo 2.

Le puede interesar:

¿Colados sin remedio en Transmilenio? Vea cómo una mujer burla las...