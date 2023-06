Conductor del SITP fue asesinado por robarle el celular: los hechos quedaron registrados en video

Por hurtar su teléfono celular, un par de delincuentes motorizados terminaron con la vida de un conductor del SITP que transitaba por la localidad de Fontibón, en Bogotá . Los hechos quedaron registrados en video.



En el metraje se observa cómo la víctima camina por una acera de la localidad, cuando de la nada dos hombres en una motocicleta se acercan y uno de ellos baja amenazándolo. En ese momento comienza un forcejeo y el agresor, que tiene el rostro cubierto por un casco, le quita un objeto al conductor del SITP.

Ante el robo, la víctima comienza a perseguir al delincuente, y este, para detener su paso, le apunta con arma y le dispara. Ante el impacto, el conductor del SITP cae a la vía y el tirador vuelve a forcejear con él, pero al ver que se acerca un vehículo corre a la motocicleta para emprender la huida.

El conductor del automóvil se bajó de él para auxiliar al hombre herido, y otra motocicleta se acercó a la escena, sin embargo, este fallece en el lugar, según informó Blu Radio .

Por el momento se están adelantando investigaciones para dar con el paradero de los atacantes.

Ladrones lanzaron piedra contra bus del SITP para subirse a robar y fracturaron a pasajera

Una mujer sufrió graves heridas en la cara tras ser impactada por una piedra que ladrones lanzaron contra un bus del SITP para subirse a robar. Todo ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con calle 20, en el sector de Hayuelos.

Fue en “la ruta H612, la tomé en la urbanización Fuentes El Dorado y un paradero más hacia adelante lanzaron una piedra, creo que fue antes del semáforo, y la piedra impactó en mi cara y me causó una fractura en la cara y un trauma craneoencefálico leve”, relató la víctima del ataque.

Ella pidió que investiguen lo que le pasó, “esos hechos de vandalismo que se presentan en ese lugar, no me gustaría que a otra persona le pasara esto”.

Además, hizo un llamado “a la empresa Suma para que se responsabilice de lo que me pasó a mí y de las secuelas que puedan quedar de este accidente. Por el momento tengo 30 días de incapacidad, no voy a poder trabajar, y los medicamentos los tuve que comprar yo porque no me los autorizaron”.



