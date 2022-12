Conductor que protagonizó balacera y chocó 13 carros sufre de bipolaridad

Eladio Valero es el nombre de la persona que generó caos en una importante vía de Bogotá, al embestir a por lo menos trece carros en un inexplicable hecho que se presentó a plena luz del día. Fue necesaria una persecución de 55 cuadras, con hostigamientos incluidos, para lograr que se detuviera.

Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, afirmó que “el conductor está alicorado”. Sin embargo, Medicina Legal confirmó que no conducía bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia alucinógena. La determinación fue que se encontraba ante un paciente que padece síndrome maníaco compulsivo por trastorno de bipolaridad.

“No hay imputación de cargos”, expresó un experto, puesto que no había ingesta de alcohol. El caso tampoco es de competencia de la Fiscalía, pues no hubo lesiones a ninguna persona. Sin embargo, se abre la discusión sobre su idoneidad para conducir.

Los conductores afectados deberán ser reparados a través del seguro del vehículo.



Ya había causado caos

El archivo de Noticias Caracol pudo constatar que no es la primera vez que Eladio Valero provoca hechos que alteran el orden público.

En abril de este mismo año fue noticia cuando se ubicó en una calle de Huila y lanzó billetes, originando que la gente disputara por ellos. Además, se encerró en su camioneta y fue necesario aprehenderlo porque se negaba a presentar sus documentos.

En esa oportunidad expresó que se dedicaba a la compra y venta de animales de carga.