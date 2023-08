Conductor se salvó de robo en Bogotá tras arrancar su vehículo con el ladrón colgando

Los ladrones en moto siguen haciendo de las suyas en la capital del país. En cámara de seguridad quedó registrado un reciente robo en Bogotá , exactamente en la localidad de Usaquén, donde un conductor de una camioneta fue abordado por un parrillero delincuente, aunque en este caso la víctima logró escapar.



Los videos de seguridad muestran el momento en que la persona que conducía el vehículo es abordada por dos motocicletas que le cortan el paso. De una desciende el acompañante y la empieza a intimidar para que entregue las pertenencias.

Repentinamente, el conductor de la camioneta arranca para evadir a los hampones y recorre varios metros con el ladrón colgado del vehículo hasta que, en un giro brusco, termina arrastrado por el piso.

La víctima de este robo en Bogotá se salvó de ser asaltada, pero desafortunadamente no todos corren con la misma suerte ante la ola de inseguridad que ronda la capital. Y en varias ocasiones los ciudadanos no pierden únicamente sus pertenencias, incluso a muchos les han arrebatado la vida.

Según estadísticas conocidas por Noticias Caracol, hasta el 25 de julio de 2023 al menos 50 personas habían asesinadas en medio de robos. Entre los casos más recientes se cuenta el de José Eduardo Pulido, un joven geólogo que fue apuñalado mortalmente por robarle la bicicleta.

Publicidad

“El viernes 21 de julio, José Eduardo fue atracado por el sector de la carrera 30 con calle 20, le dieron una puñalada en el corazón y perdió muchísima sangre. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el ataque y que fuera recogido por una ambulancia, pero perdió mucha sangre, entonces uno puede pensar que pasó mucho tiempo entre el ataque y que fue recogido”, relató Rosa Mancera, mamá de la víctima.

José Eduardo Pulido tenía 29 años de edad, era geólogo de la Universidad Nacional e iba a hacer un doctorado en Colorado, Estados Unidos. Tenía preparado su viaje para el pasado primero de agosto y ese día había estado en el centro arreglando los últimos detalles.

A propósito del tema de uno y otro robo en Bogotá, que es pan de cada día, la alcaldesa Claudia López se refirió nuevamente a la falta de pie de fuerza para combatir el hampa. “Nos quitaron 1.500 policías que pagamos con nuestros impuestos, los pagué yo justamente para incrementar el pie de fuerza, como nos los quitaron, una cosa infame es que hoy Bogotá tiene menos policías que en el 2016”, le dijo a Noticias Caracol.

Publicidad

“¿Cómo le vamos a ayudar a la Policía Nacional? Vamos a crear una policía local financiada por la Alcaldía, pero mandada por la Alcaldía, que se encargue de esas cosas que atormentan a los ciudadanos que también son seguridad: el vecino que no cumple las normas de ruido, el bar que abre y se extiende en el horario y arma riñas en la calle, el hurto simple, cuidar el transporte público, que no nos agredan a los servidores públicos del transporte público y que tampoco agredan a los ciudadanos. Las mujeres violentadas, tenemos que vigilar que la medida de protección que le puso la Comisaria de Familia se cumpla. Todas esas otras cosas que también son seguridad y que no se están atendiendo bien porque la Policía Nacional no da abasto, las cubriría esta policía local”, indicó.