Confirman muerte de Daniel Alejandro Zapata, primera víctima durante protestas en Bogotá

Este lunes, la ONG Lazos de Libertad confirmó la muerte en Bogotá de Daniel Alejandro Zapata, quien el pasado primero de mayo habría sufrido una herida en la cabeza por un golpe con un artefacto.

“Desde la Fundación Lazos Dignidad les informamos que Daniel Alejandro Zapata, uno de los casos de violencia policial que asumimos el primero de mayo acaba de fallecer, estaba en coma inducido”, indicó la organización.

El hecho se habría registrado en medio de las manifestaciones que se presentaron en el sector de Banderas, suroccidente de la capital, y señalan a la Policía como responsable.

Sobre lo ocurrido, se pronunció la alcaldesa Claudia López , quien expresó sus condolencias a la madre, hermanas y amigos del joven, así como dio a conocer una cadena de irregularidades, pues, de acuerdo con la mandataria, el caso solo les fue reportado hasta este lunes.

“En primer lugar, déjenme expresarle a la familia de él, a su madre, a sus hermanas, a sus amigos, mi más profunda condolencia. No teníamos el registro de que Daniel Alejandro ni siquiera hubiera entrado por una lesión, no lo reportaron, no aparece en el listado de las 288 personas”, indicó López.

Según la alcaldesa, a diario se hace un barrido con organizaciones en las clínicas y hospitales de la ciudad para conocer qué personas entran por las protestas y hasta el momento, desde el inicio de las manifestaciones, se tiene un registro de 288 personas, de las cuales cinco continúan hospitalizadas, pero el caso de Diego Alejandro no fue reportado.

“No lo reportó, al hospital no llegó por ambulancia porque tampoco lo reporto la ambulancia. La clínica Eusalud Mandalay, que es una clínica pequeña, solicitó UCI no COVID el 5 de mayo y cuando solicitó la UCI tampoco nos informó que fuera nada relacionado con las protestas. Tenemos cuatro anomalías aquí porque en tres ocasiones no lo hubieran podido reportar como lesionado en las protestas. No sabemos entonces en qué circunstancias entró al hospital”, señaló.

En vista de las inconsistencias, la Secretaría de Salud va a iniciar una investigación, anunció López.

“Necesitamos saber cómo llegó al hospital, quién lo llevó, en qué circunstancias entró, por qué el hospital no lo reportó como posible lesionado en las protestas y por qué hasta hoy se informa públicamente del fallecimiento”, indicó.

Sobre otros heridos detalló que “14 tienen lesiones oculares, que pueden tener perdida de su ojo. Ya no están hospitalizados, pero en todo caso son lesiones muy graves”.

En su discurso expresó su preocupación por la crisis social que atraviesa el país, a su vez que en Bogotá hay alarma por el aumento de casos y muertes por COVID-19 , en medio del tercer pico de la pandemia.