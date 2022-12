Conozca los cierres viales de la ciclovía nocturna de este jueves en Bogotá 

Desde las 6:00 p.m. hasta la medianoche de este jueves, los bogotanos podrán disfrutar de la tradicional ciclovía nocturna. En este espacio de esparcimiento, los capitalinos podrán disfrutar de la iluminación navideña, así como participar de actividades lúdicas y de acondicionamiento físico.

Así mismo, se tienen preparados espectáculos de juegos pirotécnicos en varias zonas de la ciudad.

La Alcaldía de Bogotá recomienda a los biciusuarios salir en grupos, no dejar solos a los menores de edad, portar documentos, acatar instrucciones de las autoridades, cuidar elementos personales y regresar a casa antes de la apertura al tráfico vehicular.

Evite y prevenga los trancones

Las vías habilitadas para la Ciclovía Nocturna y restringida al tránsito automotor son:

- Avenida Boyacá, desde el parque El Tunal hasta la calle 116 (por ciclo ruta a partir de la calle 80 al norte).

- Calle 116, desde la avenida Boyacá hasta la carrera 7.

- Avenida Córdoba, desde la calle 116 hasta la calle 127.

- Carrera 9, desde la calle 116 hasta la calle 147.

- Carrera 15, desde la calle 127 hasta la calle 72.

- Calle 72, desde la carrera 15 hasta la carrera 7.

- Carrera 7, desde la calle 72 hasta la av. 1ª de Mayo.

- Circuito Parque Nacional.

- Carrera 50, desde avenida Las Américas hasta NQS.

- Calle 17 sur, desde la carrera 6 hasta la avenida Boyacá.

- Calle 26, entre carrera 7 y av. Boyacá.

- Carrera 60, entre calles 26 y 53.

* Sectores como la avenida Boyacá, entre calles 116 y 170, avenida Boyacá al sur del parque El Tunal y calle 26, al occidente de la avenida Boyacá, no serán habilitados.

Observaciones y recomendaciones de la Policía

- Las troncales de Transmilenio no se verán afectadas por la realización de la Ciclovía nocturna y funcionarán con normalidad.

- Seguir las indicaciones de la Policía de Tránsito, personal de la organización y de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar en la ciudad de Bogotá.

- Atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar los cierres y desvíos viales a ejecutar para el desarrollo de la Ciclovía nocturna.

- Se recomienda no hacer uso del vehículo particular para este día, incentivando el uso de modos no motorizados como bicicleta y a pie.

- Si utiliza vehículo particular realice su retorno a casa antes de la hora de inicio de la actividad.