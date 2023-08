Construcción de andenes en las calles 92 y 94 de Bogotá será asumida por el Distrito

Tras varios años de retrasos en obras de valorización en Bogotá, la Alcaldía informó que el Distrito se encargará de terminar una de estas. Se trata de la construcción de andenes en las calles 92 y 94, en el norte de la capital. Debido a la cantidad de escombros y huecos en la zona, algunas personas se han tropezado y caído.



"Primero, caducamos los contratos, sancionamos a los contratistas e impusimos multas; segundo, estamos tomando posesión de las obras con contratistas de la Alcaldía y vamos a terminar todo eso que los anteriores contratistas abrieron y no terminaron; y lo que no empezaron, se va a contratar el año entrante", informó la alcaldesa Claudia López.

"Vamos a terminar las obras de valorización. A los vecinos de las calles 73, 79B, 85, 92, 94 mis excusas por las afectaciones por obras de valorización que dejaron abandonadas los contratistas. Los multamos, sancionamos, les caducamos los contratos y tomamos posesión directa de…" — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 16, 2023

Diego Laserna, concejal de Bogotá, hizo una propuesta para que no vuelva a haber retrasos en obras y para que exista un beneficio a los ciudadanos que resulten afectados por dichas demoras.

“Estas obras de valorización han salido muy mal en la calle 92, en la calle 73, en la calle 153, en la zona industrial. La idea no es solo que las terminen, por supuesto, las tienen que terminar, sino que esto no vuelva a pasar. Estamos proponiendo dos cosas claves: la primera, es que cobren después de terminar la obra, y la otra es que, si multan al contratista o reclaman la póliza, esa plata no vaya para el IDU, sino que compense a los vecinos, que son los afectados, los negocios que se quiebran, la gente que se cae”, explicó el concejal.



La empresa contratista, que estaba a cargo de la construcción de andenes en las calles 92 y 94, ya recibió una multa.



Laserna mencionó que el dinero por esa sanción “hoy en día va para el IDU y vaya uno a saber qué pasa con eso. La idea es que le paguen a los negocios que han perdido ingresos, a la señora que se cayó y se lesionó, a los afectados. El IDU es quien hizo mal la tarea”.

La construcción de andenes en las calles 92 y 94 "hace parte del acuerdo de valorización 724 de 2018, y tiene como alcance la fabricación de aceras más amplios y adecuados para la accesibilidad de personas con movilidad reducida, así como de 1,48 kilómetros de ciclorruta, que dan continuidad a la red de vías exclusivas para la movilidad sostenible en la ciudad, y 33.500 m² de espacio público", informó la Alcaldía de Bogotá.