Contrataron a una empleada doméstica por redes sociales y resultó ser una hábil ladrona

Mientras la víctima se bañaba, la delincuente aprovechó para esculcar y llevarse hasta el último peso. ¿Qué hacer para que no le pase lo mismo?

Martha Ortiz está incapacitada por una lesión en el pie. Por esta razón, decidió contratar a alguien que le ayudara con las labores del hogar. Averiguó en redes sociales y creyó haber encontrado a la candidata perfecta.

Esa mujer llegó hacia las 8:30 de la mañana a la cita. Por varios minutos simuló hacer los quehaceres, hasta que Martha entró a bañarse y la perdió de vista. Fue ahí cuando empezó a hacer de las suyas.

“La mujer me esculcó, me tiró la ropa al piso, revolcó todo y salió y se fue. Aparte mi hija había dejado la plata para cancelarle. Recogió todo lo que encontró de plata por todos lados y se fue”, revela Martha.

Tras tomar lo que pudo, salió apresuradamente de la vivienda y se marchó con el botín.

Según la presidenta de la Unión Afrocolombiana de Trabajadoras Domésticas, si va a contratar a una empleada, exija referencias, hoja de vida y no descarte visitar el entorno de vivienda a quien le va a encargar lo más preciado su hogar y su familia. “Hay bandas organizadas de reclutan mujeres para ponerlas al servicio de la delincuencia”, afirma Claribel Palacio.

Expertos también recomienda “tener unas dos o tres referencias para evidenciar que haya información sobre la historia laboral que permita tener algún grado de confiabilidad”.

“Es importante, si es viable, pedir un certificado de antecedentes judiciales”, según Daniel Jaramillo, del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario