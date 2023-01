Contrato de semaforización en Bogotá, en entredicho por documento falso de la Procuraduría

El Ministerio Público le hizo saber a la alcaldía que nunca expidió el aval para que iniciara la ejecución. Peñalosa se refirió a la denuncia.

"Es mi deber informarle que el documento con número de radicado SDM-286404 del 28 de agosto de 2018, citado en su comunicación, no fue emitido por la Procuraduría General de la Nación y su contenido no corresponde a la verdad”, le dijo el Ministerio Público al Distrito en una carta.

Asegura, además, que la dependencia que supuestamente expidió el documento no existe en la estructura interna de la entidad y la persona que lo firma tampoco es funcionaria de la Procuraduría General.

Para expertos en movilidad, todo trámite que adelante la Alcaldía de Bogotá al respecto sería ilegal.

Sin embargo, en las últimas horas, el alcalde Enrique Peñalosa indicó que el supuesto aval de la Procuraduría no era necesario.

En el Concejo de Bogotá, las reacciones no se hicieron esperar.

“Tal como se los dije a los concejales que propusieron que renunciara el secretario de Movilidad, es darle aplicación, si ellos lo estiman conveniente, a la moción de censura”, dijo Celio Neves, concejal del Polo Democrático.

La Procuraduría explicó que envió copias del expediente a la Fiscalía para que se inicie la investigación respectiva.

