Corabastos dice que bajó demanda de alimentos por afirmaciones de la alcaldesa Claudia López

Nelson Ramírez, subgerente de Corabastos, salió al paso a los señalamientos que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo sobre el pago que algunos comerciantes dan a los campesinos que llegan a la central de abastos a vender sus productos.

“Esa afirmación es desafortunada por dos cosas: porque no consulta la realidad que se vive en este mercado y, en segundo lugar, no valora que 5.300 comerciantes son los que reciben 9.000 y hasta 11.000 toneladas de alimentos que llegan desde las regiones a Bogotá para comercializarse, y que no tienen a donde hacerlo. Vienen a Corabastos donde hay un mercado libre, que funciona por el libre juego de oferta y demanda”, explicó el directivo.

Nelson Ramírez también señaló que lo comentarios fueron perjudiciales: “hay una baja demanda, como en estos días, a raíz de esos comentarios (…) también se ha bajado porque los hogares están comprando menos alimentos hoy y hay una alta oferta del campo colombiano, pues los precios en favor de los campesinos van a bajar. No por Corabastos, sino porque el comportamiento que tiene este mercado y todos los del mundo”.

Para el sugerente de Corabastos, “ese pronunciamiento debe ser analizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, por la Fiscalía y las otras instancias, porque cuando se hacen afirmaciones sin tener el fundamento, les corresponde a las autoridades competentes obrar”.

Concluyó Ramírez que “estamos tranquilos, pero comerciantes rechazan esas afirmaciones porque generan efectos nocivos para el mercado”.

Según datos de la administración de Corabastos, desde que inició la pandemia hasta hoy se encontraron 178 casos positivos de coronavirus , de los cuales se han recuperado 53. Se suman 5 fallecimientos.