Corredor verde de la carrera Séptima en Bogotá: este lunes se abre la licitación

Este lunes, 31 de julio de 2023, en Bogotá se abre oficialmente la licitación para el megaproyecto del corredor verde de la carrera Séptima . Esta obra pretende un cambio trascendental sobre una de las principales vías de la capital del país.

Diego Sánchez, director del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, habló de cómo avanza este proceso.

“La licitación tiene una etapa de prepliegos, donde habíamos puesto un cronograma en el que estaba previsto que el 31 fuera la publicación del pliego definitivo. Hay una fase de observaciones de empresas de ingeniería que preguntan del proyecto, estamos incluso respondiendo todas las observaciones que quedarán publicadas con los pliegos definitivos”, aseguró.

El cierre de la licitación será el 18 de septiembre de 2023, la adjudicación será el 23 de octubre y el 5 de noviembre se firmará el contrato.

“Lo que viene después de que se abre la licitación es que los oferentes van a tener un plazo hasta el 18 de septiembre para presentar ofertas. Haremos la evaluación de las ofertas que hayan llegado para hacer una adjudicación en una audiencia el 23 de octubre. Con los adjudicatarios hacemos la firma de los contratos. Estos son los términos de tiempo en el proceso”, recalcó.

Esta obra consta de la intervención de 5 tramos a través de 3 licitaciones.

“Son contratos grandes, en total 5 contratos, de 400.000 a 500.000 mil millones de pesos cada uno de esos contratos de obra”, complementó.

No obstante, este proyecto también ha generado preocupaciones entre la comunidad, mismas que ya fueron expresadas ante el IDU en medio de diálogos.

“Los vecinos del sector de Chapinero. En la calle 92 a la 32 va a quedar un carril permanente para el tráfico mixto, pero no es continuo, es para acceder a los predios. Ningún predio de ese sector occidental de la Séptima va a quedar sin acceso, no llegarán directo, pero no quedarán atrapados”, manifestó.

Pese a lo anterior, los habitantes de la carrera Séptima manifiestan que no han entendido el manejo de tráfico. Creen que no hay estrategias y que los trancones estarán en las vías.

“La incompatibilidad del trayecto norte-sur con automotores, peatones y ciclistas. Parece que quieren evacuar a la gente por la Circunvalar o la 11”, dijo un ciudadano.

“Del centro al norte quedarán dos carriles permanentes para tráfico mixto, independiente del transporte público”, respondió el funcionario del IDU.

El costo total de la obra es de 2.5 billones de pesos y los tiempos de ejecución son 8 meses de preconstrucción y 36 meses de obra.